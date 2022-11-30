بو صعب: بدأنا شق طريق النقاش الجدّي.. ولا أوافق أن قانون الكابيتال كونترول ضدّ حقوق المودعين

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اعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب بعد جلسة اللجان لمتابعة مناقشة مشروع قانون الكابيتال كونترول انه "يمكن القول إنّنا بدأنا شق طريق النقاش الجدّي وتوافقنا على هويّة اللجنة الخاصة وصلاحيتها".وقال بو صعب في تصريح: "لا أوافق أن قانون الكابيتال كونترول ضدّ حقوق المودعين ومستمرّ بهدفي الأساسي وهو استكمال النقاش حتى الانتهاء من القانون في اللجان المشتركة".وأشار الى ان "عدداً لا يستهان به من النواب طالب بإعادة القانون الى الحكومة ويرفضون المناقشة وآخرون يعتبرون "انّه مش وقتها بقا" وأوضح أن هناك فريقاً ثالثاً يريد النقاش مع التعديلات اللازمة".