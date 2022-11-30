شقير يبحث مع سفير سلطنة عمان زيادة التبادل التجاري والسياحي وتشجيع الإستثمارات المشتركة وتسيير خط طيران مباشر

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بحث رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير مع سفير سلطنة عمان في لبنان أحمد بن محمد سعيدي في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، في سبل تنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين بالإرتكاز الى الزيارات المتبادلة والنتائج الهامة المحققة في هذا الإطار.وفي هذا الاطار، أكد شقير متانة العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، مشيداً بالتقدم الحاصل على المستوى العلاقات الإقتصادية الثنائية لا سيما بين القطاع الخاص في البلدين، وكذلك التسهيلات والإحتضان التي توفرها سلطنة عمان للمستمثرين اللبنانيين.وشدد شقير على ضرورة الإستمرار بالتقدم على هذا المسار من خلال تحديد الإجراءات الواجب إتخاذها لتحقيق الأهداف المرجوة، مؤكداً وجود الكثير من الفرص المجدية إن كان في لبنان أو في عمان أو جارجهما، ويمكن العمل عليها بين رجال الأعمال اللبنانيين والعمانيين.أما سعيدي، فقد نوه بالجهود التي قام ويقوم بها شقير لتقوية العلاقات الإقتصادية الثنائي، مؤكداً وقوف بلاده الدائم الى جانب لبنان ومساندته على مختلف المستويات، كما عبر عن إهتمام سلطنة عمان بزيادة التعاون الإقتصادي المشترك.واشاد سعيدي بمستوى التعاون بين القطاع الخاص في البلدين الذي ينمو بشكل مضطرد، مؤكداً على ضرورة العمل بشكل مشترك لتحقيق المزيد من التقدم بما يخدم مصلحة البلدين وشعبيهما.واتفق الجانبان على مناقشة المواضيع التي تم طرحها خلال اللقاء في إجتماع موسع مع الهيئات الإقتصادية، وتتضمن: زيادة التبادل التجاري، وتشجيع الإستثمارات المشتركة، تسيير خط طيران مباشر بين بيروت ومسقط، وتنشيط السياحة بين البلدين.