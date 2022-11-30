اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس الشرق الأوسط: للاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية يضمن سيادة لبنان وكرامة شعبه

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دعت اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس الشرق الأوسط، خلال إجتماع حضوري للمرة الأولى بعد انحسار جائحة كورونا، المسؤولين اللبنانيين إلى وقفة ضمير وإيجاد حلول لإنهاء هذه معاناة اللبنانيين بكل الطرق المتاحة، مطالبة أعضاء المجلس النيابي بالإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية يضمن سيادة لبنان وكرامة شعبه ويعيد لهذا البلد دوره الريادي في المنطقة وتعود دورة الحياة الديمقراطية فيه إلى طبيعتها.كما دعت اللجنة، في سلسلة توصيات صدرت عنها بعد الاجتماع، الى إنهاء معاناة الشعب السوري وإحلال السلام كل جميع الأراضي السورية كما وتأمين عودة كريمة وآمنة للنازحين إلى وطنهم، والتضامن مع العراق الذي يجاهد لاستعادة عافيته ودعم الثابتين في أرضهم وعودة الذين هجّروا من أبنائه إلى بيوتهم وأرزاقهم مع ضمان حقوقهم المدنية والإنسانية بالتساوي على أساس المواطنة العادلة، كما تنفيذ القرارات الدولية التي تحقّق العدالة وتضمن حق العودة للاجئين الفلسطينيين وتكفل الهويّة الوطنيّة وتحمي مختلف المكونات المجتمعيّة والدينيّة في الأراضي المقدّسة لا سيما المسيحيّة منها.ودعت المسيحيين في الشرق، وخصوصًا الشباب، إلى التمسّك بأرضهم وعدم الوقوع في فخّ مغريات الهجرة، التي تُفقدهم الهويّة وتُفقد هذا الشرق مكوّنًا رئيسيًّا من مكوناته ونسيجه الاجتماعي.وطالبت اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس الشرق الأوسط بعقد مؤتمر خاص حول قضية المخطوفين والمختفين قسرًا والتي ما زالت تعمّق الألم والحزن في قلوب الكثيرين، وذلك تزامنًا مع مرور عشر سنوات على خطف المطرانين بولس اليازجي ويوحنا ابراهيم.وأصغت اللجنة باهتمام كبير لهواجس الشباب وتطلعاتهم وناقشتها بشكل معمّق حرصًا منها على دورهم الأساس في حاضر الكنيسة ومستقبلها، وقرّرت رفع هذه الهواجس والتطلعات الى رؤساء الكنائس وتفعيل مشاركة الشبيبة في عمل المجلس من أجل متابعتها.وشدّد المجتمعون على ضرورة المضي قدمًا في الحوار من أجل السعي لتوحيد موعد عيد القيامة الذي هو مطلب ملحّ من مختلف رعايا الكنائس في الشرق الأوسط والذي لا يلغي روح الغنى في التنوّع.وأوصت اللجنة بعقد جمعية عامة استثنائية لمجلس كنائس الشرق الأوسط في الذكرى الـ 50 لتأسيسه، يُمهَّد لها بسلسلة من الأنشطة التي تجسّد قِيَم المجلس ورسالته التي ترتكز على بناء الجسور ونشر الروح المسكونية والمحبّة والسلام والعدالة الإجتماعية ولغة الحوار.وفي الختام، أثنى المجتمعون على عمل فريق الأمانة العامة للمجلس وأثنوا على أعمال الخدمة الجبارة التي تؤديها دائرة الخدمة والإغاثة – دياكونيا، لا سيما في سوريا وإعادة ترميم الكنائس والمؤسّسات الدينية في مختلف المحافظات، كما شكروا الدائرة على الجهود التي بذلت لإغاثة المتضرّرين من إنفجار مرفأ بيروت إضافة الى البرامج التأهيلية في الاردن.وتم انتخاب أعضاء اللجنة المركزية لدائرة خدمة اللاجئين الفلسطينيين، وسميّت لجنة لمتابعة أعمال اليوبيل الـ 50 للمجلس الذي يصادف سنة 2024.أيضًا جرى عرض للعلاقات بين مجلس كنائس الشرق الأوسط ومجلس الكنائس العالمي ورابطة آكت للتعاون الكنسي والشركاء الدوليين مع بحث في الآفاق المستقبليّة لهذا التعاون.وأجري اللقاء في دير سيدة البير في بقنايا، لبنان، برئاسة صاحب السيادة نيافة الأنبا أنطونيوس، مطران القدس والشرق الأدنى للأقباط الأرثوذكس ورئيس المجلس عن العائلة الأرثوذكسيّة الشرقيّة، صاحب الغبطة البطريرك يوحنا العاشر، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس ورئيس المجلس عن العائلة الأرثوذكسية ممثلا بسيادة المطران سابا إسبر مطران بُصرى حوران وجبل العرب، صاحب السيادة القسّ الدكتور بول هايدوستيان، رئيس إتّحاد الكنائس الأرمنية الإنجيليّة في الشرق الأدنى ورئيس المجلس عن العائلة الإنجيليّة، صاحب الغبطة البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، كاثوليكوس بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك ورئيس مجلس كنائس الشرق الأوسط عن العائلة الكاثوليكيّة، وبمشاركة أعضاء اللّجنة التنفيذيّة من لبنان وسوريا والعراق ومصر والأردن وقبرص ممثّلين 21 كنيسة من كنائس الشرق الأوسط، الأمين العام للمجلس د. ميشال عبس والأمينين العامين المشاركين القس رفعت فكري والأب نقولا بسترس، الأمين التنفيذي لرابطة كليّات ومعاهد اللاهوت في الشرق الأوسط الخوري مخائيل قنبر إضافةً إلى فريق الأمانة العامة من مدراء الدوائر وإداريين.