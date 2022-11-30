أخبار لبنان
30 تشرين الثاني 2022 - 12:22
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نقابة مستخدمي شركة تموين المطار اعلنت تأييدها لخطوات اتحاد النقل الجوي: لسنا هواة اضرابات أو احتجاجات لكن الجوع كافر

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نقابة مستخدمي شركة تموين المطار اعلنت تأييدها لخطوات اتحاد النقل الجوي: لسنا هواة اضرابات أو احتجاجات لكن الجوع كافر
Lebanon News
طالب المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي وعمال الشركة اللبنانية لتموين مطار بيروت الدولي باحتساب الضرائب على الرواتب والاجور والمساعدات الاجتماعية والتي هي خارج الرواتب على اساس ادخالها في صلب الراتب وتعويضات نهاية الخدمة. 

كما طالب المجلس بعد اجتماع طارئ الدولة باحتساب قيمة الرواتب بالدولار كما كانت قبل الازمة، معلنا تأييده بيان وخطوات اتحاد النقل الجوي بكل ما يراه مناسبا من أجل حفظ حقوق عمال قطاع النقل الجوي، ونحن جزء من هذا الاتحاد.
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ودعا الاتحاد العمالي العام لأخذ الموقف المناسب واللازم والتحرك الفوري لتحصيل الحقوق والحفاظ عليها والغاء الضرائب وخاصة التي تشمل المساعدة الاجتماعية.
 
وختم المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي وعمال الشركة اللبنانية لتموين مطار بيروت الدولي بالتأكيد: "لسنا هواة اضرابات أو احتجاجات لكن الجوع كافر".
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