أخبار لبنان
30 تشرين الثاني 2022 - 13:05
30/11/2022 13:05:13
قرار للمجلس الدستوري بعدم تعليق العمل بقانون الموازنة لحين البت بالطعن المقدم أمامه من عدد من النواب التغييريين
قرار للمجلس الدستوري
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الموازنة,المجلس الدستوري,قرار للمجلس الدستوري
LBCI News Lebanon
أصدر المجلس الدستوري قرارا بالاكثرية ظهر اليوم، قضى بـ"عدم تعليق العمل بقانون الموازنة العامة، ريثما يتم البت بالطعن المقدم أمامه من قبل عدد من النواب التغييريين".
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار لبنان
المجلس الدستوري
الموازنة
إقرأ أيضاً