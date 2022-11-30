قرار للمجلس الدستوري بعدم تعليق العمل بقانون الموازنة لحين البت بالطعن المقدم أمامه من عدد من النواب التغييريين

قرار للمجلس الدستوري

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LBCI News Lebanon

أصدر المجلس الدستوري قرارا بالاكثرية ظهر اليوم، قضى بـ"عدم تعليق العمل بقانون الموازنة العامة، ريثما يتم البت بالطعن المقدم أمامه من قبل عدد من النواب التغييريين".