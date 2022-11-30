أخبار لبنان
30 تشرين الثاني 2022 - 13:05
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قرار للمجلس الدستوري بعدم تعليق العمل بقانون الموازنة لحين البت بالطعن المقدم أمامه من عدد من النواب التغييريين

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قرار للمجلس الدستوري بعدم تعليق العمل بقانون الموازنة لحين البت بالطعن المقدم أمامه من عدد من النواب التغييريين
Lebanon News
أصدر المجلس الدستوري قرارا بالاكثرية ظهر اليوم، قضى بـ"عدم تعليق العمل بقانون الموازنة العامة، ريثما يتم البت بالطعن المقدم أمامه من قبل عدد من النواب التغييريين".
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