أخبار لبنان
30 تشرين الثاني 2022 - 13:10
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تصريح لجنبلاط حول الحوار مع حزب الله.. "علينا أن نحاور كل الفرقاء"

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Lebanon News
علّق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في تصريح لـ"الأنباء الإلكترونية" على تصريحات البعض عن عدم جدوى الحوار، معتبراً أن هذا الأمر عبثي.

وقال جنبلاط: "هناك من قال إن لا فائدة من الحوار مع حزب الله، وهذا أمر عبثي، إذ علينا أن نحاور كل الفرقاء للوصول الى انتخاب رئيس يملك مواصفات الحوار ويملك مواصفات معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، أما أن نراهن على الفراغ فنحن نرى كيف البلاد تغرق في كل يوم، لقد غرقت منطقة جونيه بالسيول، وليس هناك دولة، فالاستمرار في المراهنة على الفراغ وعلى الشلل في كل المجالات منها مثلا ما يحدث بإضراب القضاة، فهذا أمر عبثي، هذه ملاحظتي اليوم في المحليات".
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