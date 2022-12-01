مياه لبنان الجنوبي: سنتوقّف عن استقبال هذه الطلبات

مياه لبنان الجنوبي: سنتوقّف عن استقبال هذه الطلبات

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LBCI News Lebanon

أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي أنها ستتوقف عن استقبال طلبات نقل اسم، الغاء اشتراك، تخفيض و تثبيت اشتراك وطلب افادة بتاريخ 7/12/2022.



وذلك بسبب اعمال اقفال السنة المالية وحتى اشعار اخر.