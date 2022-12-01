أخبار لبنان
01 كانون الأول 2022 - 04:18
Back

مياه لبنان الجنوبي: سنتوقّف عن استقبال هذه الطلبات

مياه لبنان الجنوبي: سنتوقّف عن استقبال هذه الطلبات Lebanon, news ,lbci ,أخبار إقفال, طلبات,مؤسسة مياه لبنان الجنوبي,مياه لبنان الجنوبي: سنتوقّف عن استقبال هذه الطلبات
episodes
مياه لبنان الجنوبي: سنتوقّف عن استقبال هذه الطلبات
Lebanon News
أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي أنها ستتوقف عن استقبال طلبات نقل اسم، الغاء اشتراك، تخفيض و تثبيت اشتراك وطلب افادة بتاريخ 7/12/2022. 

وذلك بسبب اعمال اقفال السنة المالية وحتى اشعار اخر.
 
الإعلان
 
الإعلان
إقرأ أيضاً