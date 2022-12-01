أخبار لبنان
01 كانون الأول 2022 - 04:18
01/12/2022 04:18:44
مياه لبنان الجنوبي: سنتوقّف عن استقبال هذه الطلبات
مياه لبنان الجنوبي: سنتوقّف عن استقبال هذه الطلبات
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LBCI News Lebanon
أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي أنها ستتوقف عن استقبال طلبات نقل اسم، الغاء اشتراك، تخفيض و تثبيت اشتراك وطلب افادة بتاريخ 7/12/2022.
وذلك بسبب اعمال اقفال السنة المالية وحتى اشعار اخر.
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