كركي: فتح حق الإستفادة الأفضل للمضمون الذي يجمع صفة المضمون والمستفيد

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اعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، مذكرة، قضت بفتح حق الاستفادة الافضل للمضمون الذي يجمع صفة المضمون والمستفيد". وطلب من جميع المستخدمين التقيد بهذه المذكرة الإعلامية إعتبارا من 2022/12/1 والعمل بمضمونها.وفي السياق، صدر عن "مديرية العلاقات العامة في الصندوق"، الآتي:"حيث أن المادة 72 من النظام الطبي كانت تشكِّل، في بعض الأحيان، غبناً بحق المضمون الذي يجمع صفتين في آن معاً ( صفة مضمون وصفة مستفيد).وحيث أن الغاية التي أنشأ من أجلها الصندوق هي زيادة التقديمات الإجتماعية للمواطنين.ومن أجل وضع الأمور في نصابها النظامي الصحيح.وإستنادا إلى قرار مجلس الإدارة رقم 1206 المتخذ في الجلسة عدد 964 تاريخ 2022/11/15 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 1/130 تاريخ 2022/11/24 المسجّل لدى قلم المديرية العاةم برقم 2344 تاريخ 2022/11/30 تمّ تعديل المادة 72 من النظام الطبي على الشكل التالي :إذا حقَّ لأحد الأشخاص المطالبة بالتقديمات بوصفه مضموناً من جهة ومستفيداً من جهة ثانية، تُمنح له التقديمات بصفته مضموناً إلاّ إذا كانت تقديماته كمستفيد تفوق تقديماته كمضمون على أن يستمر في تسديد إشتراكاته القانونية.وبالتالي أصبح بإمكان المضمون إعتباراً من تاريخه الإستفادة من الصفة ( مضمون أو مستفيد) التي تؤمّن لها تقديمات صحيّة أفضل شرط الإستمرار في تسديد إشتراكاته القانونية والنظامية.وفي هذا السياق، طلب ادكتور.محمد كركي من جميع المستخدمين التقيُّد بهذه المذكرة الإعلامية إعتبارا من 2022/12/1 والعمل بمضمونها".