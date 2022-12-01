الياس بو صعب: تصويتي لزياد بارود يعني هناك خيار ثالث

اعلن النائب الياس بو صعب أنه قام بالتصويت للوزير السابق زياد بارود خصوصا ان الورقة البيضاء تعني اننا ندور حول أنفسنا وأن النائب ميشال معوض من الواضح أن لا افق لديه، ما يعني أن التصويت لبارود يظهر أن هناك خيار ثالث، كما قال بو صعب.
واضاف: "انتخاب الرئيس لن يحصل إلا من خلال التوافق".
أما عن جلسة الامس لنقاش الكابيتال كونترول، علّق بالقول: "ما حدث بالامس حصل بالامس وهدفنا كان الحفاظ على الجلسة والنقاش، وهدفنا كان ان نحافظ على الجلسة وأن لا نطيّر النقاش ومساعي معوّض لتطيير النقاش كانت فاشلة وينطبق على البعض المثل القائل "ضربني وبكى سبقني واشتكى."