معوّض: اذا كان هناك طرح لأي رئيس سيادي اصلاحي.. اخوض معركته

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أكّد النائب ميشال معوّض أن جزءاً من تراجع عدد الاصوات التي حصل عليها ناتج عن قرار المجلس الدستوري، مشيراً الى خسارته صوتين بعد هذا القرار. واعتبر أن الجزء الآخر من خسارته بعض الاصوات ناتج عن غياب بعض النواب.وقال بعد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية: "اذا كان هناك طرح لأي رئيس سيادي اصلاحي لديه امكانية لجمع المعارضة وتأمين النصاب انا لا اتراجع بل اخوض معركته ولكن لا ان يكون رئيسا رماديا لا يتتمكن من التغيير".وشدد على أن معركته ليست ضد أي طرف من الاطراف، قائلاً: "معركتي لأجل لبنان سيادي إصلاحي ولن أقبل بمنطق سلاح داخل الدولة".