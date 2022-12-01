عبد الله: لعقد جلسة وزارية للبتّ في موضوع موازنة وزارة الصحة والمستشفيات

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LBCI News Lebanon

دعا النائب بلال عبد الله مجلس الوزراء إلى عقد جلسة استثنائيّة للبتّ في موضوع موازنة وزارة الصحة والمستشفيات.



وقال: "كلّ جهة سياسية تُعرقل هذا الموضوع تتحمّل مسؤوليّة انهيار النظام الصحي ولدينا فرصة حتى 15 كانون الأول".