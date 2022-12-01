جنبلاط أمام وفد فلسطيني: مشروع الفتنة الذي تخطط له إسرائيل لا يزال

اعلن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في كليمنصو انه تشاور مع عضو اللجنتين التنفيذية والمركزية في حركة فتح عزام الأحمد حول الوضع الفلسطيني، وقال: "استمعنا لملاحظات الأخ عزام، وبحضوره أشكر العقلاء في السلطة الفلسطينية والطائفة المعروفية، الذين تفادوا مشروع الفتنة، عندما خُطفت جثة الشاب الفلسطيني من آل فرو"، مشدداً على أن دروز فلسطين هم جزء من الشعب الفلسطيني.

لكن جنبلاط حذّر وشدد على أنه "علينا أن ننتبه الى المستقبل لأن مشروع الفتنة الذي تخطط له إسرائيل لا يزال، لذلك، كنا قمنا بجهود في الماضي وستستمر بقدر ما نملك، ونحذر من الانخراط بالجيش الاسرائيلي وندعو لعدم التطوع فيه، وهذا أمر مطلوب منّا ومن السلطة، ونشكر الحركة الاسلامية، والسيد رائد صلاح الذي لعب دوراً، كما الأستاذ أيمن عودة ومحمد بركة".

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وختم معتبراً أن "الطريق طويل، وقُدّر علينا أن نورثه للأجيال المقبلة. المأساة الفلسطينية والتآمر بدأ منذ مئة عام وقد يستمر لعشرات من السنوات، لكن علينا الاستمرار بالنضال".

بدوره، قال الأحمد: "أطلعت جنبلاط على الأوضاع في فلسطين، وجنبلاط يتابع ذلك، ولا بد من التشاور ونقل ملاحظاته ونصائحه للقيادة الفلسطينية. فهم لهم حق في القضية الفلسطينية، كما للشعب الفلسطيني، أن يعطونا الملاحظات، والنصائح سلباً أو إيجابا، حتى نبقى في المسار المشترك الصحيح".

وكان جنبلاط استقبل وفداً فلسطينياً ضم عضو اللجنتين التنفيذية والمركزية في حركة فتح عزام الأحمد، السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبّور، وأمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي أبو العردات، بحضور الوزير السابق غازي العريضي وعضو مجلس القيادة في "التقدمي" بهاء أبو كرّوم، حيث جرى التشاور في الأوضاع العامة وآخر المستجدات على خط القضية الفلسطينية.