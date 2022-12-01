وزير المالية بحث مع الأسمر في قرارات فرضت ارتفاعاً ضريبياً على الشطور للموظفين والعمال

الإعلان

بحث وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل مع وفد من الاتحاد العمالي العام في لقاء ضم نقابات اتحادات النقل الجوي والمصارف والمصالح المستقلة ومرفأ بيروت، والاتحاد الصحي الذي يُمثّل المستشفيات الخاصة، بالقرارات التي فرضت ارتفاعاً ضريبياً على الشطور للموظفين والعمال الذين يتقاضون رواتبهم جزئياً أو كلياً بالدولار الأميركي أو أي عملة أجنبية.وقال الاسمر "تمنينا على الوزير وقف تنفيذ هذه القرارات وإعادة النظر في بعض بنودها لما له من تداعيات سلبية على الشركات المستثمرة وعلى العاملين في القطاع الخاص في كل المؤسسات التي تدفع الرواتب جزئياً أو كلياً بالعملة الأجنبية"، مضيفاً أن بعض هذه المؤسسات ستلجأ حتماً إلى مبدأ الدفترين والحسابين مما يشجع التهرب الضريبي والتصريح الضريبي وكذلك التصريح عن الأجور الفعلية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ووصف الأجواء بالإيجابية.