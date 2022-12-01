أخبار لبنان
01 كانون الأول 2022 - 09:02
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وزير البيئة التقى المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين... وهذا ما جرى عرضه

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وزير البيئة التقى المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين... وهذا ما جرى عرضه
Lebanon News
التقى وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين ظهر اليوم المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي وعرض معه للمستجدات وخصوصاً ما يتعلق بالآثار البيئية لأزمة النزوح السوري في لبنان.

وبعد اللقاء، قال وزير البيئة: "بحثنا في الحاجة إلى دعم لبنان ودعم اللبنانيين واللاجئين على حد سواء. كما هو الحال بالنسبة للخدمات العامة".
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وأضاف: "تمّ التركيز بشكل خاص على التدهور البيئي وتأثير أزمة النزوح من الناحية البيئية ومن ناحية تداعياتها على شبكات مياه الصرف الصحي وادارة النفايات الصلبة. وقد رأينا كيفية انتشار الكوليرا في بعض المناطق اللبنانية، وناقشنا طرق التعاون ونأمل الوصول الى معالجة لهذه المشاكل".
 
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