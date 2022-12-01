أخبار لبنان
01 كانون الأول 2022 - 10:50
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موزعو القنوات الفضائية في النبطية: الاقفال القسري لمحطة توزيع الكابلات يؤثر بشكل سلبي على المواطنين

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موزعو القنوات الفضائية في النبطية: الاقفال القسري لمحطة توزيع الكابلات يؤثر بشكل سلبي على المواطنين
Lebanon News
بعد مداهمة قوة من المعلوماتية في قوى الامن الداخلي محطة توزيع الكابلات في مدينة النبطية بناء على قرار قضائي من القاضي عباس جحا وعملها على إقفال المحطة بالشمع الاحمر، أعلن موزعو القنوات الفضائية في مدينة النبطية أن الاقفال القسري الذي حصل دون انذار  يضر بمصالحتهم كما يؤثر بشكل سلبي على المواطنين.
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وقالوا في السياق: "محطتنا قانونية وقنوات بث المونديال رسمية وقانونية والنزاع فقط على قنوات OSN ونحن نعمل جاهدنا لاعادة بث المباريات بأقرب وقت منكن مع اعتذارنا الشديد من جميع مشتركينا 
اصاحب محطات الكابل في مدينة النبطية".
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