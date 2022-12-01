موزعو القنوات الفضائية في النبطية: الاقفال القسري لمحطة توزيع الكابلات يؤثر بشكل سلبي على المواطنين

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بعد مداهمة قوة من المعلوماتية في قوى الامن الداخلي محطة توزيع الكابلات في مدينة النبطية بناء على قرار قضائي من القاضي عباس جحا وعملها على إقفال المحطة بالشمع الاحمر، أعلن موزعو القنوات الفضائية في مدينة النبطية أن الاقفال القسري الذي حصل دون انذار يضر بمصالحتهم كما يؤثر بشكل سلبي على المواطنين.وقالوا في السياق: "محطتنا قانونية وقنوات بث المونديال رسمية وقانونية والنزاع فقط على قنوات OSN ونحن نعمل جاهدنا لاعادة بث المباريات بأقرب وقت منكن مع اعتذارنا الشديد من جميع مشتركينااصاحب محطات الكابل في مدينة النبطية".