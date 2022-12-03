أخبار لبنان
03 كانون الأول 2022 - 07:50
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السجال الدستوري حول شرعية دعوة ميقاتي إلى جلسة وزارية عاد إلى الواجهة... ماذا في التفاصيل؟

السجال الدستوري حول شرعية دعوة ميقاتي إلى جلسة وزارية عاد إلى الواجهة... ماذا في التفاصيل؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار جلسة وزارية,السجال الدستوري,السجال الدستوري حول شرعية دعوة ميقاتي إلى جلسة وزارية عاد إلى الواجهة... ماذا في التفاصيل؟
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Lebanon News
عاد السجال الدستوري حول شرعية دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى جلسة وزارية إلى الواجهة.
 
ويؤكد ميقاتي أن الدعوة مردها إلى وجود ملفات أساسية تتعلق بصحة المواطن يقتضي البت بها.




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