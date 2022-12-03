أخبار لبنان 03 كانون الأول 2022 - 07:50 03/12/2022 07:50:17 السجال الدستوري حول شرعية دعوة ميقاتي إلى جلسة وزارية عاد إلى الواجهة... ماذا في التفاصيل؟

السجال الدستوري حول شرعية دعوة ميقاتي إلى جلسة وزارية عاد إلى الواجهة... ماذا في التفاصيل؟

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LBCI News Lebanon

عاد السجال الدستوري حول شرعية دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى جلسة وزارية إلى الواجهة.



ويؤكد ميقاتي أن الدعوة مردها إلى وجود ملفات أساسية تتعلق بصحة المواطن يقتضي البت بها.









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