شقير: للإسراع في إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة للقيام بالإصلاحات المطلوبة

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أكّد رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير وجوب الإسراع في إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة للقيام بالإصلاحات المطلوبة والإتفاق مع صندوق النقد الدولي، مشدداً على ضرورة التضامن والتكافل الإجتماعي للتخفيف من معاناة المواطنين وتحصين أوضاعهم الحياتية في مواجهة الأزمة الإقتصادية والإجتماعية.ورأى أن اتباع نهج الاعتدال والتسامح والتمسك بالعيش المشترك، يشكل السبيل الوحيد لإعادة بناء الدولة وترسيخ الاستقرار وتحقيق الازدهار وتوفير حياة كريمة للبنانيين.كلام شقير جاء خلال جولة قام بها في جبيل، زار خلالها مطرانية جبيل المارونية ومفتي جبيل ومؤسسات إجتماعية وتربوية وصحية، وقائمقامية جبيل وبلدية المدينة.وكان شقير قد بدأ جولته، بزيارة مطرانية جبيل المارونية حيث التقى سيادة المطران ميشال عون. ثم زار روضة جبيل الرسمية المختلطة، ثانوية جبيل الأهلية، مركز دار الايتام الاسلامية في جبيل للأعمال الإنسانية، ومستوصف السلامة الأهلي التابع لجمعية النهضة الخيرية الاسلامية. وأكد الوقوف الى جانب المستوصف لتمكينه من الاستمرار في خدمة المجتمع في ظل ما يعانيه المواطنين.وجال شقير في أسواق جبيل، وأطلع من عدد من التجار على حركة السوق عشية عيدي الميلاد ورأس السنة، متمنياً أن يكون موسم واعداً، خصوصاً إن القطاع الخاص وأصحاب المؤسسات يعولون عليه بشكل كبير، وأن تحمل الأعياد معها كل خير لبنان واللبنانيين.وزار شقير أيضاً قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري في مكتبها في السراي بالاضافة الى مفتي جبيل الشيخ غسان اللقيس في دارته.ختام الجولة، كانت في بلدية جبيل حيث إلتقى شقير رئيس البلدية وسام زعرور وبحث معه الأوضاع العامة والصعوبات التي تواجهها السلطات المحلية في ظل الأمة الإقتصادية.وأكد شقير على أهمية دور البلديات في عز الأزمة على الرغم من ضعف الإمكانيات، وقال: "نعلق آملاً كبيرة على مبادرات السلطات المحلية لحماية مجتمعنا والحفاظ على هوية لبنان".