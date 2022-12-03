الراعي ترأس قداسا في معاد: لانتخاب رئيس ويتحمل لبنان مسؤولية نفسه

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ترأس البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي قداسا احتفاليا في بيت الكاهن في معاد، وتوجه الى ذوي الاحتياجات الخاصة بالقول: "انتم تواصلون آلام جراح يسوع المسيح من اجل خلاص العالم، انتم بركة ونعمة الله في العالم، والحربة التي تصد النزاعات والحروب، وجميعنا مدعو لان يكون الى جانبكم، وعلى الدولة والمسؤولين فيها، واصحاب الامكانات ان يشعروا ان لكم حقوقا كغيركم من المواطنين، لا ان يشعروكم بأنهم يشفقون عليكم، فسلم التقدم في الدولة هو كيفية التعامل معكم".ودعا الى "الصلاة الى الله من اجل دولتنا ووطننا لكي يخرج من هذه الازمة التي نعيشها اليوم، بدءا بإنتخاب رئيس للجمهورية، وصولا الى المؤسسات الدستورية، لكي يتحمل لبنان مسؤولية نفسه، والمسؤولين والمؤسسات نفسها ايضا، كي لا يصبح كل الناس بإعاقة ما، اذ يكفينا اعاقة الفقر والحرمان والهجرة".