أخبار لبنان
03 كانون الأول 2022 - 14:21
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وزارة الصحة: 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة

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وزارة الصحة: 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة
Lebanon News
اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات كورونا تسجيل "47 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1220714  كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ".
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