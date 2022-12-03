وزارة الصحة: 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة

Lebanon, news ,lbci ,أخبار : 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة,وزارة الصحة, وزارة الصحة: 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة

LBCI News Lebanon

اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات كورونا تسجيل "47 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1220714 كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ".