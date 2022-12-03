أخبار لبنان
03 كانون الأول 2022 - 16:08
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بوحبيب قام بحملة حشد دعم دبلوماسي للبنان في إيطاليا

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بوحبيب قام بحملة حشد دعم دبلوماسي للبنان في إيطاليا
Lebanon News
 عقد وزير الخارجية والمغتربين عبداالله بوحبيب اجتماعاً مع وزير خارجية ايطاليا انطونيو تاياني الذي عبر عن اهتمام بلاده بعودة لبنان الى إزدهاره وإستقراره، وتعزيز الحضور الثقافي والتعاون اللبناني-الايطالي، لا سيما في المجال الاقتصادي. كما أكد على أهمية ترسيخ الإستقرار الاقليمي من خلال المساعدة على معالجة مستدامة لأزمة النزوح بالتشاور مع نظرائه الأوروبيين.
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وفي الحفل الختامي للمؤتمر وأمام الوفود الرسمية المشاركة جدد الوزير تاياني التأكيد على أهمية التعاون الاقليمي، ذاكرا لبنان عدة مرات في إطار الحديث عن الهجرة غير الشرعيه وضرورة الحوار الاقليمي لمساعدة الدول التي تواجه أعباء مماثلة لايجاد الحلول المشتركة للنزوح.

يأتي هذا الموقف الايطالي العلني المتفهم والداعم للبنان في إطار حملة حشد دعم دبلوماسي لموقف لبنان أجراها الوزير بو حبيب مع وزيري الدفاع والخارجية ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ الايطالي على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر الحوار المتوسطي في روما.

 
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