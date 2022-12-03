أخبار لبنان
03 كانون الأول 2022 - 16:35
03/12/2022 16:35:44
ملحق بجدول أعمال جلسة مجلس الوزراء بهيئة تصريف الاعمال الاثنين
ملحق بجدول أعمال جلسة مجلس الوزراء بهيئة تصريف الاعمال الاثنين
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LBCI News Lebanon
وزع المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي ملحقا بجدول أعمال جلسة مجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال عند الحادية عشرة من قبل ظهر الاثنين المقبل.
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بجدول أعمال جلسة مجلس الوزراء بهيئة تصريف الاعمال الاثنين
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