أخبار لبنان
03 كانون الأول 2022 - 16:35
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ملحق بجدول أعمال جلسة مجلس الوزراء بهيئة تصريف الاعمال الاثنين

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ملحق بجدول أعمال جلسة مجلس الوزراء بهيئة تصريف الاعمال الاثنين
Lebanon News
 وزع المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي  ملحقا بجدول أعمال جلسة مجلس الوزراء  بهيئة  تصريف الأعمال عند  الحادية عشرة  من قبل ظهر الاثنين المقبل.

**للإطلاع على  ملحق جدول الأعمال الضغط هنا
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