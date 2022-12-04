سمير ضاهر: الطلب الأساسي هو إجراء المسح الشامل لكل الرعايا السوريين

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أوضح مستشار رئيس حكومة تصريف الأعمال سمير ضاهر أن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إتخذ قرارًا بتكليف مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم متابعة ملف عودة اللاجئين السوريين والتواصل مع الجهات السورية الذي هو موضوع أساسي وحيوي.وفي حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، شدد أنه علينا تصنيف الفئات الموجودة في لبنان فهناك السواح من سوريا والطلاب والمستثميرين، مشيرًا إلى أن الطلب الأساسي هو إجراء المسح الشامل لكل الرعايا السوريين.ولفت ضاهر إلى أن هناك عدد من النازحين يتقاضى الأموال من الجهات الدولية ويذهب إلى سوريا ويعود عبر الممرات.كما رأى أنه على السلطة اللبنانبة أن تستلم ملف عودة النازحين من جديد.