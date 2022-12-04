أخبار لبنان
04 كانون الأول 2022 - 07:34
Back

المكتب الإعلامي لميقاتي: ننفي ما يروجه بعض الإعلام العوني...

المكتب الإعلامي لميقاتي: ننفي ما يروجه بعض الإعلام العوني... Lebanon, news ,lbci ,أخبار نجيب ميقاتي,رئيس الحكومة,المكتب الإعلامي لميقاتي: ننفي ما يروجه بعض الإعلام العوني...
episodes
المكتب الإعلامي لميقاتي: ننفي ما يروجه بعض الإعلام العوني...
Lebanon News
نفى المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي ما يروجه بعض الإعلام العوني الهوى والإنتماء والتمويل عن إتصال جرى بين البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ودولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد عظة غبطة البطريرك في قداس الأحد.

وأوضح أن رئيس الحكومة إتصل يوم أمس بالبطريرك الماروني للتشاور في الوضع وشرح له الظروف التي حتمت الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء.
الإعلان

وشدد على أن ما يحاول الإعلام العوني إلباسه للبطريرك الماروني من موقف غير صحيح على الإطلاق.

وأشار إلى أن رئيس الحكومة في دعوته إلى اجتماع الحكومة غدًا يأخذ في الإعتبار هواجس البطريرك وموقفه وسيسعى بالتأكيد إلى أن تبقى الحكومة بعيدة عن تأثيرات من هنا وهناك لتحافظ على إستقلاليتها كسلطة تنفيذية، ولو لتصريف الأعمال، كما دعا البطريرك الراعي، في عظته اليوم.
الإعلان
إقرأ أيضاً