أخبار لبنان
04 كانون الأول 2022 - 14:53
04/12/2022 14:53:00
إطلاق كتاب المفكر الراحل زياد سعادة "البارابسيكولوجيا والإنسان"
إطلاق كتاب المفكر الراحل زياد سعادة "البارابسيكولوجيا والإنسان"
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LBCI News Lebanon
في ذكرى وفاته الثلاثين، جرى إطلاق كتاب المفكر الراحل زياد سعادة "البارابسيكولوجيا والإنسان"، وهو عبارة عن عصارة أفكاره في مختلف المجالات، وذلك في حفلٍ أقيم في زغرتا، بدعوة من المكتبة العامة في رعية إهدن-زغرتا وعائلة الراحل.
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