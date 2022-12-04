أخبار لبنان
04 كانون الأول 2022 - 14:53
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إطلاق كتاب المفكر الراحل زياد سعادة "البارابسيكولوجيا والإنسان"

إطلاق كتاب المفكر الراحل زياد سعادة "البارابسيكولوجيا والإنسان" Lebanon, news ,lbci ,أخبار زياد سعادة,كتاب,إطلاق كتاب المفكر الراحل زياد سعادة "البارابسيكولوجيا والإنسان"
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Lebanon News
في ذكرى وفاته الثلاثين، جرى إطلاق كتاب المفكر الراحل زياد سعادة "البارابسيكولوجيا والإنسان"، وهو عبارة عن عصارة أفكاره في مختلف المجالات، وذلك في حفلٍ أقيم في زغرتا، بدعوة من المكتبة العامة في رعية إهدن-زغرتا وعائلة الراحل. 
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