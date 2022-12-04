نقابة موظفي الخليوي الفا وتاتش: الاضراب ابتداء من غد الاثنين

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أعلنت نقابة موظفي الخليوي الفا وتاتش التوقف عن العمل في الشركتين ابتداء من نهار غد الاثنين لحين نيل الحقوق، مؤكدة أن من يتحمل مسؤولية هذا القرار هو من سلب صاحب الحق حقه ونكث بوعوده.واوضحت النقابة في بيان أن هذا القرار أتى بعد فشل المفاوضات، وتعنت وزير الاتصالات.وجاء في البيان:"يا من كنتم دائما حريصون على قطاع الاتصالات مثل حرصكم على انفسكميا من انتم فخرا وعزا لكل من عرفكم ونوه بكفاءتكم وقدراتكم العلميةكم كان بودنا ان نزف لكم خبر انكم ستنالون ما حرمتم منه من حقوق لكن للاسف فحص الانتماء والاستنسابية اتى سلبيا" بالنسبة للعديد منكملم نكن ابدا من هواة التعطيل لكن عند النكس بالوعود و عدم التزام المسؤولين بتعهداتهم ووعودهم بإعطائكم ما هو حق لكم دون زيادة او نقصانلم نكن يوما من اصحاب الطمع كما فعل غيرنا والاثباتات معلومة وكل ما نطلبه هو حقنامن هنا وبعد اعطاء مهل كدليل عن حسن النية قوبلنا ....بالتحدي والتهديد والوعيدوبعد الوصول الى النتائج السلبية وعدم رغبة اصحاب الشأن بإعطائكم حقوقكم المنصوص عليها بشكل واضح في عقد العمل الجماعينعلن التوقف عن العمل في شركتي الفا وتاتش ابتداء من نهار غد لحين نيل الحقوق ونؤكد ان من يتحمل مسؤولية هذا القرار هو من سلب صاحب الحق حقه ونكث بوعودهانتم اصحاب حق ولن يموت حق وراءه مطالب".