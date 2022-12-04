الابيض: لبتّ البنود المتعلقة بالصحة وبعدها فلينسحبوا

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دعا وزير الصحة فراس الابيض الوزراء للنزول غدا وبتّ البنود الاساسية والمتعلقة بالصحة وبعدها عند الوصول الى بنود لا يعتبرونها مهمة فلينسحبوا ويفرطوا النصاب، قائلا: "لا اتصور ان هناك مشكلة على البنود المتعلقة بالحاجات الصحية".واوضح خلال برنامج لـ "الاحد مع ماريو" عبر الـ LBCI أن "المادة القانونية تقول اننا بحاجة لمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بشأن مستحقات المستشفيات والتمويل لـ 3 اشهر لشراء ادولة الامراض السرطانية والمستعصية فليخبرنا اذا من لا يحضر جلسة الغد غدا كيف نحلّ هذا الامر؟ احد البنود على جدول اعمال مجلس الوزراء غدا هو قرض البنك الدولي الذي يحتاج الى مرسوم ابرام وكنا سنستخدم جزءا منه للدفع للمستشفيات".واشار الابيض الى ان الاعتمادات التي لم تحجز تسقط، ونحن امام مأزق كبير مع المستشفيات ان لم يتمّ عقد جلسة لمجلس الوزراء غدا.واضاف: "الشركات الاجنبية التي ارسلت الى لبنان ادوية لعلاج السرطان تقول لنا ان لم تدفعوا لا يمكننا الاستمرار بارسال الادوية لكم بالمجان".