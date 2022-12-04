رازي الحاج عن الموازنة: ناقشنا البنود ولم نصوت عليها وحضرنا نص طعن

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اعلن النائب رازي الحاج انه "في جلسة نقاش الموازنة كان لنا في تكتل الجمهورية القوية الجرأة لنقول ان الموازنة اقرت بنفس عقلية ادارة الدولة على حساب الناس ونحن صوتنا ضد الموازنة ونحن ناقشنا البنود ولم نصوت عليها، فيما هناك نواب عارضوا الموازنة في العلن وعادوا ليصوتوا معها".واضاف خلال برنامج لـ "الأحد مع ماريو" عبر الـLBCI: "الموظفون في الشركات الخاصة الذين يقبضون جزءا من رواتبهم بالدولار يتقاضونها تعويضا عن القيمة الشرائية التي فقدتها الرواتب بالليرة فإذ يتمّ فرض ضريبة على اخر شطر بالضريبة حتّى 25%؟ هل هذا مبدأ عادل؟"وقال: "حضرنا نص طعن امام مجلس شورى الدولة نضعه بتصرف اصحاب المصلحة ليستطيعوا الطعن بهذه القرارات".