أخبار لبنان 05 كانون الأول 2022 - 05:30 05/12/2022 05:30:53 حجار: دخلت إلى جلسة حكومة تصريف الأعمال للإدلاء بالموقف الذي أعلناه بالأمس

حجار: دخلت إلى جلسة حكومة تصريف الأعمال للإدلاء بالموقف الذي أعلناه بالأمس

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LBCI News Lebanon

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هيكتور حجار، في تصريح له من السراي الحكومي، أنه "حضر إلى جلسة حكومة تصريف الأعمال للإدلاء بالموقف الذي أُعلن بالأمس".



وقال حجار: "لن ادخل الجلسة إلا اذا اكتمل النصاب". الإعلان

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