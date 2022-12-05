أخبار لبنان
05 كانون الأول 2022 - 05:30
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حجار: دخلت إلى جلسة حكومة تصريف الأعمال للإدلاء بالموقف الذي أعلناه بالأمس

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Lebanon News
أعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هيكتور حجار، في تصريح له من السراي الحكومي، أنه "حضر إلى جلسة حكومة تصريف الأعمال للإدلاء بالموقف الذي أُعلن بالأمس".

وقال حجار: "لن ادخل الجلسة إلا اذا اكتمل النصاب".
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