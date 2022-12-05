بخاش: الطب النفسي مهم في ظل وضع معقد يدفع بالمواطن الى حافة الجنون

الإعلان

اكد نقيب اطباء لبنان في بيروت البروفسور يوسف بخاش "أهمية الطب النفسي في ظل الوضع المعقد الذي يدفع بالمواطن الى حافة الجنون".وقال في مؤتمر الطب النفسي الذي نظمته "الجمعية اللبنانية للطب النفسي" في بيت الطبيب: "ما ادراكم ما هو الطب النفسي في بلاد مرت وتمر بازمات متلاحقة جعلت من كل مواطن يعاني نفسيا واقتصاديا واجتماعيا وعائليا . ما يجعل منكم حاجة ماسة لانقاذ مجتمع برمته . بات على حافة الجنون حيث زادت نسبة الجرائم والسرقات والموبوقات ما يؤكد ان مجتمعنا بات بحاجة الى معالجة نفسية شاملة".واضاف: "نحن معنيون، ليس فقط بشؤوننا وهمومنا المهنية، بل من باب المسؤولية ايضا بأوضاع المريض وخصوصيته والشعور بوضعه ووجعه التزاما لآدابنا الطبية وانطلاقا من القسم الذي اقسمناه جميعا، ولنكن على ثقة باننا نحقق المعجزات، في حال كنا جسما واحدا برأس واحد ، جسم يمد يده الى سائر القطاعات الطبية . فرسالتنا نحن الاطباء تتميز عن سائر المهن الحرة بارتباطنا الانساني الفريد مع مرضانا".