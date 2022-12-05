05 كانون الأول 2022 - 07:16 05/12/2022 07:16:58

اعتصام لموظفي شركتي الخليوي الفا وتاتش امام مبنى تاتش الرئيسي

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LBCI News Lebanon

تزامناً مع انعقاد جلستي مجلس الوزراء والكابيتال كونترول، نفّذ موظفو شركتي الخليوي الفا و تاتش اعتصاماً امام مبنى تاتش الرئيسي مطالبين من وزير الاتصالات بالسير حسب عقد العمل الجماعي المبرم بين الوزارة والشركتين.