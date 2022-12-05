أخبار لبنان
05 كانون الأول 2022 - 07:16
Back

اعتصام لموظفي شركتي الخليوي الفا وتاتش امام مبنى تاتش الرئيسي

اعتصام لموظفي شركتي الخليوي الفا وتاتش امام مبنى تاتش الرئيسي Lebanon, news ,lbci ,أخبار شركتي الخليوي,اعتصام,اعتصام لموظفي شركتي الخليوي الفا وتاتش امام مبنى تاتش الرئيسي
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
تزامناً مع انعقاد جلستي مجلس الوزراء والكابيتال كونترول، نفّذ موظفو شركتي الخليوي الفا و تاتش اعتصاماً امام مبنى تاتش الرئيسي مطالبين من وزير الاتصالات بالسير حسب عقد العمل الجماعي المبرم بين الوزارة والشركتين.
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً