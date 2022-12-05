أخبار لبنان
05 كانون الأول 2022 - 07:55
05/12/2022 07:55:25
مكاري: الموافقة على تسديد مبلغ 35 مليون دولار لشراء الأدوية وحليب الأطفال
مكاري: الموافقة على تسديد مبلغ 35 مليون دولار لشراء الأدوية وحليب الأطفال
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LBCI News Lebanon
اعلن وزير الإعلام زياد مكاري بعد جلسة مجلس الوزراء، الموافقة على الطلب من مصرف لبنان تسديد مبلغ 35 مليون دولار لشراء الأدوية وحليب الأطفال.
كما تم اقرار المساعدة الإجتماعية للعسكريين والمتقاعدين بمساعدة تقدر بضعفي الراتب.
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