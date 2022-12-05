أخبار لبنان
05 كانون الأول 2022 - 07:55
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مكاري: الموافقة على تسديد مبلغ 35 مليون دولار لشراء الأدوية وحليب الأطفال

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Lebanon News
اعلن وزير الإعلام زياد مكاري بعد جلسة مجلس الوزراء، الموافقة على الطلب من مصرف لبنان تسديد مبلغ 35 مليون دولار لشراء الأدوية وحليب الأطفال.

كما تم اقرار المساعدة الإجتماعية للعسكريين والمتقاعدين بمساعدة تقدر بضعفي الراتب.
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