لجنة المتابعة لأهالي المعتقلين اللبنانيين في سجون الإمارات نظمت وقفة احتجاجية أمام السراي

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نظّمت لجنة المتابعة لأهالي المعتقلين اللبنانيين في سجون الإمارات وقفة احتجاجية أمام السراي الحكومي في بيروت قبل ظهر اليوم، استنكاراً لاستمرار "الإعتقال التعسفي من قِبل الإمارات بحق عدد من اللبنانيين الأبرياء، وتنديداً بالتقصير الرسمي تجاه هذه القضية".وألقى عفيف شومان كلمة باسم الأهالي، دعا فيها الإمارات إلى "التجاوب مع المساعي الهادفة لإطلاق المعتقلين الذين لا ذنب لهم سوى أنهم قصدوا بلداً شقيقاً بحثاً عن فرص عمل وعن حياة أفضل فكان السجن بانتظارهم دون ذنب، وكلنا يعلم أنه ليس هناك أي انتماء سياسي أو نشاط حزبي لأي من هؤلاء المعتقلين".وندد شومان بـ"التقصير الرسمي تجاه هذه القضية العادلة"، داعيا الدولة بكل أجهزتها وعلاقاتها إلى العمل الجدّي للإقراج عنهم لأنها بتقصيرها ترتكب جريمة مزدوجة بحق لبنانيين ظُلموا في الوطن وفي بلد الإغتراب في نفس الوقت، وأقل الواجبات العمل على تأمين الحريّة لهم ليعودوا إلى أهلهم وعوائلهم التي تنتظرهم بفارغ الصبر".كما أكّد أن أهالي المعتقلين "مستمرون في تحركاتهم التي ستأخذ منحى تصعيدياً إعتبارا من الأسبوع المقبل، حتى تصل هذه القضية إلى خواتيمها السعيدة وهناك برنامج للتحرّك سيتم الإعلان عنه لاحقاً ولن يتوقّف حتى عودة أبنائنا إلى ربوع الوطن".