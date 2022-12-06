أخبار لبنان
06 كانون الأول 2022 - 05:50
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جنبلاط عرض المستجدات السياسية مع سفيري مصر وبلغاريا

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جنبلاط عرض المستجدات السياسية مع سفيري مصر وبلغاريا
Lebanon News
بحث رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط مساء امس، في كليمنصو، مع السفير المصري لدى لبنان الدكتور ياسر علوي،  في آخر المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة.

واستقبل جنبلاط السفير المجري في لبنان فيرنز تشيلاغ، حيث تمّ البحث في الأوضاع السياسية.
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