جنبلاط عرض المستجدات السياسية مع سفيري مصر وبلغاريا

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LBCI News Lebanon

بحث رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط مساء امس، في كليمنصو، مع السفير المصري لدى لبنان الدكتور ياسر علوي، في آخر المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة.



واستقبل جنبلاط السفير المجري في لبنان فيرنز تشيلاغ، حيث تمّ البحث في الأوضاع السياسية.