أخبار لبنان
06 كانون الأول 2022 - 07:20
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المرتضى: لم نكن لنسمح بتفجير جلسة مجلس الوزراء بالأمس

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المرتضى: لم نكن لنسمح بتفجير جلسة مجلس الوزراء بالأمس
Lebanon News
أكد وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى أن "الحكومة المستقيلة مكلفة بمقتضى الدستور بالاستمرار بأداء واجباتها لا سيما تلك الملحة التي لا تحتمل التأجيل وعلى هذا الاساس اجتمع مجلس الوزراء ليؤدي واجباته تجاه المرضى والمؤسسات الرسمية ولو امتنع لكان خارقا للدستور وعرضة للمحاسبة اخلاقيا ودستوريا وجزائيا".
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وقال في حديث الى "الوكالة الوطنية للاعلام": "لم نكن لنسمح بتفجير جلسة مجلس الوزراء بالأمس، اذ ‏لم يكن ثمة مصلحة لأحد، أو للوطن، في ان  يتم تفجيرها".

وأضاف: "لقد حرصنا على مراعاة الهواجس لدى البعض واسهمنا في إقتصار المواضيع المبتوتة على ملفات حياتية لا تحتمل أي تراخ او تأجيل".

وشدد على أن "المرحلة تفرض علينا جميعا ممارسة أعلى درجات الحكمة والوعي، بروح تعاون بعيدا من السلبية والإنفعالية".
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