أخبار لبنان
06 كانون الأول 2022 - 07:48
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جلسة للجنة المال والموازنة حول سعر الصرف ورواتب القطاعين العام والخاص

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Lebanon News
عقدت جلسة للجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان للإستماع لوزير المالية يوسف خليل حول التعاميم والقرارات الصادرة والمتعلقة بسعر الصرف ورواتب القطاعين العام والخاص.
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