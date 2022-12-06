أخبار لبنان 06 كانون الأول 2022 - 07:48 06/12/2022 07:48:07 جلسة للجنة المال والموازنة حول سعر الصرف ورواتب القطاعين العام والخاص

جلسة للجنة المال والموازنة حول سعر الصرف ورواتب القطاعين العام والخاص

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LBCI News Lebanon

عقدت جلسة للجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان للإستماع لوزير المالية يوسف خليل حول التعاميم والقرارات الصادرة والمتعلقة بسعر الصرف ورواتب القطاعين العام والخاص. الإعلان

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