أخبار لبنان
06 كانون الأول 2022 - 07:57
06/12/2022 07:57:20
بعد جلسة ميقاتي اجتماع لتكتل لبنان القوي..ماذا رشح عنه؟
بعد جلسة ميقاتي اجتماع لتكتل لبنان القوي..ماذا رشح عنه؟
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LBCI News Lebanon
بعدما عقدت حكومة تصريف الاعمال برئاسة نجيب ميقاتي جلسة في السراي الحكومة على الرغم من معارضة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، تتجه الانظار الى ميرنا الشالوحي والموقف الذي سيخرج من هناك بعد انتهاء اجتماع تكتل لبنان القوى.
اليكم التفاصيل...
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ميقاتي اجتماع لتكتل لبنان القوي..ماذا رشح عنه؟
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