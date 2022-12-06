أخبار لبنان
06 كانون الأول 2022 - 07:57
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بعد جلسة ميقاتي اجتماع لتكتل لبنان القوي..ماذا رشح عنه؟

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Lebanon News
بعدما عقدت حكومة تصريف الاعمال برئاسة نجيب ميقاتي جلسة في السراي الحكومة على الرغم من معارضة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، تتجه الانظار الى ميرنا الشالوحي والموقف الذي سيخرج من هناك بعد انتهاء اجتماع تكتل لبنان القوى.
 
اليكم التفاصيل...

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