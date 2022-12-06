أخبار لبنان
06 كانون الأول 2022 - 09:54
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لا جلسة نيابية غدا افساحا في المجال لمشاركة أغلبية الهيئة العامة لمجلس النواب

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لا جلسة نيابية غدا افساحا في المجال لمشاركة أغلبية الهيئة العامة لمجلس النواب
Lebanon News
تم تأجيل جلسة يوم غد الاربعاء المخصصة لمناقشة الادعاء بملف الاتصالات بعد ان تمنت هيئة مكتب المجلس النيابي على الرئيس نبيه بري تأجيلها إفساحاً في المجال لمشاركة غالبية الهيئة العامة.
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