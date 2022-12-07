العاهل الاردني التقى الراعي: نؤكد وقوف الأردن ودعمه المستمر للبنان في جهوده لتخطي الأزمات

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التقى ملك الاردن عبدالله الثاني، اليوم، في قصر بسمان الزاهر، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، مدير مكتب الملك عبدالله الدكتور جعفر حسان، والوفد المرافق للبطريرك الراعي.وتناول اللقاء، بحسب وكالة "بترا" الاردنية للانباء ، "العلاقات الأخوية التي تربط الأردن ولبنان والشعبين الشقيقين".وجدد الملك عبدالله "التأكيد على وقوف الأردن ودعمه المستمر للبنان في جهوده لتخطي الأزمات التي تواجهه"، لافتا إلى "مواصلة الأردن بذل كل الجهود لرعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من منطلق الوصاية الهاشمية عليها".من جانبه، أشاد البطريرك الراعي "بمواقف الأردن بقيادة الملك عبدالله الداعمة والمتواصلة للبنان وشعبه وللقضايا العربية"، مثمنا "المساعدات الإنسانية والطبية التي أرسلها الأردن مباشرة عقب انفجار مرفأ بيروت قبل نحو عامين".