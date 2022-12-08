جعجع يشدّد على رفضه التّام وصول باسيل او فرنجية للرئاسة.. ولا فيتو على قائد الجيش

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شدد رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع على رفضه التام لوصول رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل او رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية إلى رئاسة الجمهورية مهما كانت التضحيات.واعتبر في حوار مع "الأهرام" أن "حزب الله" وحلفاءه غير مستعدين بأي ثمن قبول وصوله إلى رئاسة الجمهورية.وأكد عدم وجود "فيتو" من قبل "القوات" وتكتل "الجمهورية القوية" على انتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية بشرط إجراء تعديل للدستور.وتمنى على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن يكون دقيقاً في ممارسة صلاحياته كما حض رئيس مجلس النواب نبيه بري على ممارسة مهامه والتدخل لوقف تعطيل الكتل النيابية للاستحقاق الرئاسي.