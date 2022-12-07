بري يلتقي غريو وهيل... والاخير: اذا وجدت الارادة السياسية فأنا واثق من مستقبل لبنان

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في عين التينة اجتمع رئيس مجلس النواب نبيه بري مع السفير الاميركي السابق ديفيد هيل والسفيرة الفرنسية ان غريو.وقال هيل: "إنني هنا هذه المرة للاستماع ومعرفة الوضع، كنت هنا قبل عام وأعتقد أنني شعرت بالفعل أن هناك مستوى من خيبة الأمل والإحباط خلال العام الماضي تمامًا كما حدث في العام الذي سبقه، لكنني أعلم أيضًا أن ليس كل شيء ميؤوسًا منه إذ تمكن لبنان من إجراء انتخابات نيابية والطريق إلى الإصلاح المالي والاقتصادي واضح ومباشر".واضاف: "أما كيفية القيام بذلك، فقد تمت دراستها جيدًا حيث يتم تحديد الدعم الدولي بمجرد اتخاذ هذه الخطوات، وما هو مفقود حتى الآن هو الإرادة السياسية وما إذا كان لبنان في قيادته سيكون قادرًا على اتخاذ الخطوات اللازمة التي ستعيد ثقة الشعب اللبناني اولا وقبل كل شيء، ولكن ايضا ثقة المجتمع الدولي في المؤسسات في القطاع المالي وفي قدرة الدولة على التعامل مع هذه المشاكل".وشدد على انه اذا وجدت هذه الارادة السياسية "فأنا واثق تماما من مستقبل لبنان، و متفائل جدا".