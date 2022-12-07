أخبار لبنان
07 كانون الأول 2022 - 20:51
07/12/2022 20:51:00
زيارة الرئيس الصيني الى المملكة العربية السعودية مستمرّة.. ما هي تفاصيلها؟
زيارة الرئيس الصيني الى المملكة العربية السعودية مستمرّة..
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LBCI News Lebanon
تستمر زيارة الرئيس الصيني الى المملكة العربية السعودية، حيث اجتمع بولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان.
ماذا في تفاصيل هذه الزيارة؟
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