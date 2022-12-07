أخبار لبنان
07 كانون الأول 2022 - 20:51
Back

زيارة الرئيس الصيني الى المملكة العربية السعودية مستمرّة.. ما هي تفاصيلها؟

زيارة الرئيس الصيني الى المملكة العربية السعودية مستمرّة.. Lebanon, news ,lbci ,أخبار زيارة, المملكة العربية السعودية,الصين,زيارة الرئيس الصيني الى المملكة العربية السعودية مستمرّة..
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
تستمر زيارة الرئيس الصيني الى المملكة العربية السعودية، حيث اجتمع بولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان.

ماذا في تفاصيل  هذه الزيارة؟ 
 
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً