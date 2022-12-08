وزير الزراعة من بعلبك: الأمن الغذائي خط أحمر

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زف وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن إلى أهالي بعلبك "بشرى موافقة وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى على إقامه معرض زراعي في قلعة بعلبك"، وقال: "تواصلت مع وزير الثقافة العزيز وأخبرته أنني ذكرت في قلعة بعلبك خلال افتتاح معرض المونة، أننا نحتاج إلى معرض دائم في قلعه بعلبك، فأجابني على الفور اتكل على الله. مبارك لأهالي بعلبك ان يكون هناك معرض دائم في قلعة بعلبك، معرض زراعي، صناعي، تجاري، لا يوجد مشكلة، المهم أن يجد كل من يزور القلعة المنتج المحلي البعلبكي موجود فيها".جاء ذلك خلال رعايته حفل افتتاح معرض "زيت وعسل" الذي أقامته "الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب" في القرية الزراعية في سهل بعلبك، وأضاف الحاج حسن: "الهيئات المانحة تأتي إلينا بخفر، هناك إحدى الهيئات قالت لي في مكتبي لا يمكنني أن أذهب إلى بعلبك لأنها منطقة حمراء لا استطيع الدخول اليها. لا نستطيع وضع خطوط حمراء وخضراء وصفراء وزرقاء في هذا البلد، وأقول للهيئات المانحة بالتحديد وللمنظمات الفاعلة في لبنان، أنا كوزير للزراعة يدي في يدكم، نذهب إلى أقاصي عكار وإلى أقاصي الهرمل، ولن يكون هناك أي ممنوع واي حاجز في وجهكم أبدا، لا أمني ولا اجتماعي ولا اي شيء آخر، نحن اليوم بحاجه الى المساعده ولكن علينا ان نساعد انفسنا أولا".وأضاف: "أما بالنسبة إلى المنجات الأربعة في هذا المعرض، وبالنسبة إلى أي منتج زراعي لبناني، وزارة الزراعة تفتح أبوابها لكل المنتوجات اللبنانية، نحن لدينا خبراء شاركوا بما لا يقل عن 40 إلى 50 رحلة بحثية في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، وهم أكفاء وممتازون جدا وهم في خدمتكم، ووقعت ما لا يقل عن 45 إلى 55 اتفاقية شراكة مع جمعيات".وشدد على ان "الأمن الغذائي خط أحمر والذي يريد ان يمس بالأمن الغذائي هو غير وطني، ومن يريد المس بالأمن الغذائي يرتقى فعله إلى حد جرم العمال".وتطرق إلى موضوع الاستيراد، لافتا إلى أن "هناك مواضيع لا بد من الالتفات اليها، على سبيل المثال لن تدخل نقطة زيت زيتون إلى البلد لطالما لدينا زيت زيتون محلي، وبدأ موسم البطاطا الشتوي، فهل يعقل ان نستورد بطاطا من الخارج. ولكن هناك روزنامة زراعية نحن مرتبطون بها، ولا بد من ان نلتزم بها، نحن لدينا اتفاقيات تجارية مثلا مع مصر، فهل نرفض استقبال البصل المصري ونخل بالروزنامة الزراعية وبالاتفاقية، لأن سعر كيلو البصل في لبنان اليوم 18,000 ليرة؟ المسألة أبعد من ذلك، لقد حملتنا مصر واستوردت من لبنان ما لا يقل عن 60 ألف طن تفاح، وهنا أوجه التحية للرئيس السيسي لانه يحتضن القطاع الزراعي اللبناني بكل ما تعني الكلمة، نحن لا نخل بالاتفاقيات التجارية التي نعقدها مع الدول الأخرى، وأنا أعتبر أن الشراكة هي التي تنتج مشاريع وطنية، أما التفرد والشخصنة والسلطوية لا تنفع شيئا".وأكد ختاما في موضوع مواجهة الكوليرا أن "نتائج فحوص العينات العشوائية للحشائش في البقاع وبعلبك الهرمل والجنوب سوف تصدر خلال يومين، وسوف نعلنها كما فعلنا في عكار، بشفافية مطلقة. وخلال الأيام القليلة القادمة سنعلن عن فحوصات مجانية للتربة في كل لبنان، وكان هناك عرقلة سأعلن عنها في الوقت المناسب، وهذه الفحوص ستساعد المزارع الذي ينبغي ان يعرف الأصناف التي يجب أن يزرعها في أرضه".