شقير بعد لقائه المنسقة الخاصة للأمم المتحدة: جو من التفاؤل حيال مستقبل لبنان طغى على النقاش

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زار رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير وكيل الأمين العام المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا اليوم في مكتبها، وبحث معها الأوضاع العامة في البلاد لا سيما التطورات السياسية وتداعيات الأزمة الإقتصادية على الشؤون الإجتماعية والحياتية.وأكد شقير في بيان أن الإجتماع مع فرونتسكا كان ممتازًا، حيث تم مناقشة ومقاربة كل التحديات والمواضيع المطروحة على الساحة اللبنانية بالكثير من الواقعية والمسؤولية.وإذ لفت شقير إلى أنه طغى على النقاش جو من التفاؤل حول مستقبل لبنان، شكر فرونتسكا والأمم المتحدة على الجهود التي تقوم بها وعلى الدور الكبير الذي تطلع به لمساعدة لبنان في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر فيها ولتمكينه من النهوض ولعب دوره المميز في المنطقة والعالم.