المكاري: قبلنا تحدّي "بيروت عاصمة الإعلام العربي" على رغم ظروفنا

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اجتمع وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، أمس في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، بالأمين العام المساعد للجامعة رئيس قطاع الإعلام والاتصال السفير أحمد رشيد خطابي، وبأعضاء اللجنة المشتركة المعنية بالإعداد والتحضير للاحتفال بـ"بيروت عاصمة الإعلام العربي" سنة 2023، والتي ضمّت، إلى الوزير المكاري والسفير الخطابي، الأمين العام لــ"الملتقى الإعلامي العربي" ماضي الخميس، وعدد من الإداريين.وجاء الاجتماع تنفيذاً للقرار 517 الصادر عن مجلس وزراء الإعلام العرب، في دورته الـ 52 التي انعقدت العام الفائت في القاهرة.وناقش المجتمعون برنامج الأنشطة والفعاليات الإعلامية والثقافية والفنية الذي تقدّم به لبنان للاحتفال بـ"بيروت عاصمة الإعلام العربي" على مدار سنة 2023، والذي تحرص وزارة الإعلام عبره على "إيجاد مساحة مشتركة بين لبنان وأشقائه العرب، تترجم التضامن الكامل والثابت والمتواصل على مختلف الأصعدة، على أن تكون بيروت محط أنظار العالم العربي واهتمامه، بحيث ستعمل على إبراز إشعاعها وتراثها الحضاري والفكري والفني من خلال الفعاليات المتنوّعة، كما تمّت مناقشة المقترحات المقدّمة من أعضاء اللجنة المشتركة".وشكر الوزير المكاري للحاضرين اهتمامهم. وأكد أنّ لبنان حريص على تظهير عروبته عبر لقب "بيروت عاصمة الإعلام العربي".وقال: "إنّ هذا اللقب يشكّل تحدياً في ظروف لبنان السياسية والاقتصادية الصعبة ولكنّنا قبلناه، وسنحرص على إنجاح كلّ الفعاليات التي ستمتدّ سنة كاملة".ولفت إلى أنّ بيروت العريقة تستحقّ عن جدارة لقب "بيروت عاصمة الإعلام العربي". وأكّد أنّها "لا تزال تنبض حياة على رغم قساوة ما مرّت به في الأعوام الأخيرة". وشرح في هذا الإطار، أنّ "الفعاليات الثقافية والإعلامية والأدبية والفنية لا تتوقّف فيها على رغم الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان".وكشف أنّه خلال الأسبوع المقبل، ستطلق مبادرة مع عدد من الوزارات المعنية بهذا الحدث، على أن يتمّ في وقت لاحق إطلاق شعار العام، أضف إلى حملة ترويجية على وسائل الإعلام.من جهته، أشار السفير الخطابي إلى أنه "بتوجيهات من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، سيحرص قطاع الإعلام والاتصال على التعاون الوثيق مع وزارة الإعلام في لبنان، لضمان أفضل الترتيبات التنظيمية لهذه الاحتفالية"، مؤكداً أن هذا الحدث سيشكّل فرصة سانحة لكل الدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات الممارسة لمهمات إعلامية تحت مظلة مجلس وزراء الإعلام العرب للانخراط في إنجاح هذه الفعاليات.