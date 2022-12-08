وزير السياحة للـLBCI: الحملة السياحية الشتوية مستمرّة حتى آذار

الإعلان

أعلن وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصّار أنه استكمالا لحملة "أهلا بهالطلة" الصيفية جرى اطلاق حملة "عيدا عالشتوية" أي "عيد الطلّة عالشتوية، عيد السفرة وعيد السهرة والجَمعة".وأوضح في حديث ضمن حلقة خاصة عبر الـLBCI تحت عنوان "يا هلا" لمواكبة السياحة بلبنان في موسم الشتاء، أن الحملة السياحية الشتوية مستمرّة حتى شهر آذار وهي ليست لفترة عيد الميلاد فقط.ودعا وزير السياحة المؤسسات السياحية كافة الى التسعير بالدولار ولكن الفاتورة يجب أن تكون بالليرة اللبنانية على سعر صرف كل يوم بيومه ويمكن قبضها باليرة أو بالدولار.أما عن بيوت الضيافة، فكشف أن أن هناك 150 بيت ضيافة مسجلين لدى وزارة السياحة، معلنا العمل على مشروع كبير لبيوت الضيافة وللنقابة سيتم اطلاقه بنصف شهر كانون الثاني.وقال نصّار: "نحن في وضع اقتصادي مزري ولكن يجب أن نكون إيجابيين فالإيجابية تولّد ايجابية واللبناني جباّر رغم كل الظروف التي مرّت عليه".وتوّجه وزير السياحة برسالة الى أعضاء المجلس النيابي، قائلا: "أطلب منكم الوفاء بوعودكم التي على أساسها انتخبكم الشعب اللبناني والذهاب الى مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية".