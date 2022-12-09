الراعي عرض الاوضاع مع السفير البريطاني واستقبل كاسبار والمتروبوليت منصور

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شدد نقيب المحامين ناضر كسبار في زيارة الى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي على "دور البطريركية المارونية كمرجعية وطنية"، معتبرا ان "نقابة المحامين هي ايضا مرجعية قانونية ببعدها الوطني".واكد "وجوب انتخاب رئيس للجمهورية بعيدا عن هذا النوع من الجلسات التي يشهدها المجلس النيابي والتي يجب ان تكون جدية، اذ انه من واجب النواب تحمل مسؤولياتهم حيال الوطن والمواطن والعمل على انتخاب رئيس للبلاد تتغير معه اوضاع البلاد على الاصعدة كافة، وان يكون قريبا من كل اللبنانيين".وطالب كسبار النواب بـ"العودة الى أصالتهم وضميرهم والا ينتظروا كلمة السر من الخارج"، منددا بالوضع القضائي وخطورة اعتكاف القضاة.وكان الراعي قد استقبل صباحا متروبوليت عكار وتوابعها للروم الأورثوذكس باسيليوس منصور الذي اعرب عن قلقه من الاوضاع الصعبة التي يمر بها اللبنانيون داعيا الى "التكاتف والوحدة بهدف العبور الى الضفة الآمنة من نهر المآسي الذي يجتاح لبنان."وكان البطريرك الراعي قد استقبل سفير المملكة المتحدة في لبنان هاميش كاول وكان بحث في تفاصيل الزيارة التي سيقوم بها الراعي الى لندن، تلبية لدعوة رسمية من المملكة.ولفت كاول الى "اهمية التحضير لهذه الزيارة التي هي الاولى لصاحب الغبطة"، مشيرا الى انه جرى "عرض للوضع في لبنان ولا سيما في ما يتعلق بالأزمة الإقتصادية الحالية والحاجة الى وضع اصلاحات اقتصادية للوصول الى حلول مع صندوق النقد الدولي".وختم كاول مثنيا على "الدور الذي يلعبه البطريرك الراعي في موضوع الفراغ الرئاسي"، مشيرا الى" تقدير بلادنا والاسرة الدولية للجهود التي يبذلها غبطة البطريرك في هذا الشأن".