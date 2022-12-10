أخبار لبنان
10 كانون الأول 2022 - 09:34
Back

وزير الاتصالات: نؤكد موقف الوزارة الرافض كلياً لأي زيادة للرواتب

القرم: نتعرّض لحملة مغرضة Lebanon, news ,lbci ,أخبار قطاع الاتصالات, شركتا الخليوي ,القرم,القرم: نتعرّض لحملة مغرضة
episodes
وزير الاتصالات: نؤكد موقف الوزارة الرافض كلياً لأي زيادة للرواتب
Lebanon News
أشار المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم الى أن وزارة الاتصالات وإدارة شركتي الخليوي تتعرضان لحملة مغرضة قائمة على الكثير من الأضاليل والتّجني والافتراءات.

وأوضح في بيان أن القرم ليس في وارد الدخول في أي سجالات، ويرفض المفاوضات تحت الضغط، ويؤكد موقف الوزارة النهائي الرافض كلياً لأي زيادة للرواتب، مع التأكيد على ضرورة استمرارية المرفق العام، وتسيير القطاع، وضمان استمرارية خدمات الإنترنت والاتصالات، وتحميل المسؤولية للمعرقلين.
الإعلان

ودعا وزير الاتصالات الى توخي الدقة والحذر في نشر اي معلومات تتعلّق بالوزارة وادارة شركتي الخليوي، مؤكدا أن أبواب الوزارة مفتوحة لأي مراجع ولكل طالب حقيقة.
الإعلان
إقرأ أيضاً