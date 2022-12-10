مشروع وطن الانسان: اتمام الاستحقاق الدستوري يشكل بداية في محاربة الفساد

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أكد مشروع وطن الانسان، وفي اليوم العالمي لمكافحة الفساد أن إجراء الاستحقاق الدستوري الاهم وانتخاب رئيس للجمهورية على قدر المرحلة يشكل البداية في محاربة الفساد وتحسين موقع لبنان وفق التصنيفات الدولية، وذلك بعدما صُنف لبنان بين الدول الاكثر فسادا في تقرير 2021 وفق مؤشر مدركات الفساد، وبعدما وصف تقرير البنك الدولي الازمة اللبنانية بالاكثر حدة من منتصف القرن التاسع عشر.كما أكد تحويل الأزمة إلى فرص لإعادة إعمار لبنان، الحفاظ على صورة لبنان وهويته الاقتصادية والثقافية، إرساء استقلالية القضاء، تطبيق القوانين على كافة المستويات ومنها قانون الإثراء غير المشروع وايجاد حلول للأزمة المالية وإعادة أموال المودعين من ضمن خطة تعافي.