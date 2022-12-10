وصول باخرة مواد غذائية الى مرفأ طرابلس مقدمة من الحكومة التركية للاجهزة الامنية اللبنانية

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وصلت الى مرفأ طرابلس باخرة محملة بـ46 شاحنة مواد غذائية هبة من الحكومة التركية للاجهزة الامنية اللبنانية، وسيتم تسليم حمولتها الى وزارة الداخلية والبلديات.وكان في استقبال الباخرة السفير التركي لدى لبنان علي باريش اولوسوي، ورئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، والمدير العام للنقل البري والبحري أحمد تامر، ونقيب العمال في المرفأ أحمد السعيد، ورئيس جهاز أمن المرفأ المقدم الركن محمد عبد القادر، وممثل وزارة الداخلية والبلديات العقيد سامي ناصيف، وممثل قوى الأمن الداخلي العقيد فرنسوا رشوان، وممثل الأمن العام الرائد غيث يوسف، وممثل أمن الدولة العقيد فادي مواس، مومثل الدفاع المدني صفاء زيادة وعدد من الوكلاء البحريين وفاعليات.وأوضح السفير التركي أن زيارة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي إلى بلادنا في 1 شباط 2022، بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد عززت العلاقات بين تركيا ولبنان بكل معنى الكلمة، وشكلت مناسبة مهمة لتكثيف انشطة دعم تركيا الى لبنان في الفترة الصعبة التي يمر بها.كنا أوضح أن بعد هذه الزيارة، أصدر اردوغان تعليماته إلى رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ AFAD بوزارة الداخلية بإرسال مساعدات غذائية إلى 43700 فرد من أفراد المؤسسات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية والبلديات اللبنانية، في هذا السياق، قمنا بتسليم 1036 طنا من المساعدات الغذائية للمؤسسات الأمنية اللبنانية من خلال 3 شحنات منفصلة في الأشهر الماضية.