الطالب اللبناني أوليفر منصور يفوز بالمركز الأول دوليا في الجولة الأولى من مسابقة CARIBOU CUP للرياضيات

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أحرز الطالب أوليفر فادي منصور، حفيد الطبيب اللبناني المعروف صلاح منصور، المركز الأول على مستوى العالم، في الجولة الأولى من مسابقة Caribou Cup للرياضيات، متفوقا بذلك على أكثر من 17 ألف طالب وطالبة من مختلف أنحاء العالم.والجهة المنظمة لمسابقة Caribou Cup هي مدرسة روزلين الوطنية في مونتريال- كندا. والمسابقة عبارة عن ست جولات تقام بشكل شهري خلال الفترة الممتدة من تشرين الأول 2022 إلى أيار 2023، وتتضمن اختبارات تفاعلية في الرياضيات مصممة للمواهب الشابة. وفي نهاية المسابقة، يتم الحكم على الفائزين بناء على أفضل أداء في خمس جولات من أصل الست جولات.وتنافس أوليفر، في الصف الرابع، في الجولة الأولى، التي أقيمت في تشرين الأول، مع 12909 طالبا من أقرانه (المستوى العلمي ذاته)، و5793 طالبا على المستوى الوطني، و70 طالبا على مستوى مقاطعة كيبيك، و53 طالبا على مستوى مجلس مدرسة مونتريال الإنكليزية.وقال الطالب منصور في تعليق له على الفوز: "أشعر بالسعادة لأنني حصلت على المركز الأول، وأنا متحمس جدا لمتابعة المسابقة حتى النهاية".